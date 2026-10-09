Bakan Göktaş'tan suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon iddialarına yönelik 3 isme suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Bakan Göktaş açıklamasında "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.
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