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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Göktaş'tan suç duyurusu

        Bakan Göktaş'tan suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Göktaş'tan suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon iddialarına yönelik 3 isme suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

        Bakan Göktaş açıklamasında "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
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