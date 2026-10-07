İş Enerji, Metafor RES’deki kurulu gücünü 100 MW’a yükseltti

Yatırımın tamamlanmasına yönelik mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) çalışmalarını Aldo Enerji’nin üstlendiği Hibrit GES ile birlikte Metafor RES’in toplam kurulu gücü 100 MW’a ulaştı.

İş Bankası Grubu iştiraki olarak 2022 yılında kurulan İş Enerji’nin kurulu gücü, söz konusu yatırım ile beraber yurt dışı yatırımları da dahil olmak üzere toplam 1.650 MW seviyesine yükseldi. Şirket, halihazırda geliştirme ve inşaat aşamasındaki 600 MW’lık kapasitesi de dikkate alındığında toplamda 2.000 MW’ın üzerinde yenilenebilir enerji portföyüne sahip hale geldi.

İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş konuyla ilgili olarak “Bingöl’ün zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir azim ve özveriyle çalışan proje ekiplerimiz ve Aldo Enerji başta olmak üzere, yatırımın başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek 2030 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 1.000 MW’ın üzerinde ilave yatırımı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan ise İş Enerji ile 2023 yılından itibaren sürdürdükleri iş birliğinin gurur verici olduğunu belirterek, İş Enerji’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği yatırımlarda beraber çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.