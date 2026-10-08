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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası

        AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası

        AJet'in yurt dışı uçuşlarında başlattığı kampanyada 116 bin koltuk, Türkiye çıkışlı hatlarda 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya kapsamında kabin bagajı da 9 dolardan alınabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası

        AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 116 bin koltuk satışta olacak.

        Yapılan açıklamaya göre AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Berlin’den Rotterdam’a, Viyana’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler; 8 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

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        İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Türkiye varışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.

        BAGAJ HAKKI DA İNDİRİMLİ

        Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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        Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

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        #AJet
        #indirimli bilet
        #kampanya
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