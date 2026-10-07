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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’yi yatırım, üretim ve ticaret için güçlü bir merkez olarak konumlandırmaya devam ediyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’yi yatırım, üretim ve ticaret için güçlü bir merkez olarak konumlandırmaya devam ediyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 2026 En İyi Uygulama Paylaşımı Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat kapasitesine ilişkin verileri paylaştı. Bolat, Türkiye-ABD ticaret hacmini 2028'de 50 milyar dolara, nihai olarak ise 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin yatırım hedeflerini açıkladı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA) ve AmChams in Europe (ACE) tarafından düzenlenen 2026 En İyi Uygulama Paylaşımı Konferansı’na katıldı.

        Türk, Amerikan ve Avrupa iş dünyasının temsilcilerinin yer aldığı konferansta küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler, tedarik zincirlerindeki dönüşüm ile yatırım ve ticaret ortamı değerlendirildi.

        “2025’TE GSYH 1,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI”

        Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, stratejik konumu ve geniş ticaret ağıyla küresel yatırımcılar açısından önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu belirten Bolat, 2025 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın 1,6 trilyon dolara, ihracatın ise 273,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

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        Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının da 89 bine yaklaştığını ifade eden Bolat, 2002’den Temmuz 2026’ya kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolar olduğunu, 2025’te açıklanan 475 greenfield yatırım projesinin toplam yatırım potansiyelinin 21,1 milyar dolar ve doğrudan istihdam potansiyelinin 47 bin 251 kişi olduğunu kaydetti.

        ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

        Türkiye-ABD ticaret hacminin 2025’te 38,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, 2026’nın ilk dokuz ayında ikili ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 28,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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        Bolat, “Hedefimiz, ticaret hacmimizi 2028’de 50 milyar dolara, nihai olarak 100 milyar dolara taşımaktır” dedi.

        AB İLE TİCARET 2025’TE 233 MİLYAR DOLAR

        AB ile ticaretin 2025 yılında yaklaşık 233 milyar dolara, 2026’nın ilk dokuz ayında ise 172 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Gümrük Birliği’nin 30’uncu yılında ekonomik ve ticari entegrasyonun daha da derinleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Bolat, “Türk, Amerikan ve Avrupalı iş dünyasının birlikte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor; Türkiye’yi yatırım, üretim ve ticaret için güvenilir ve güçlü bir merkez olarak konumlandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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