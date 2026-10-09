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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

        Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

        Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı ocak-eylül döneminde 27,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarım sektörü ihracatı tüm zamanların ocak-eylül rekorunu kırdı

        Türkiye'nin tarım ürünlerine farklı pazarlardan gelen yoğun talep, sektörün dış satımını destekledi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarım sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi.

        Türkiye'nin toplam ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaşırken, tarım sektörünün bu dönemde toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,9 oldu.

        Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

        Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 42,2 artışla 3,2 milyar dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolarlık, tütün sektörü ise yüzde 15,4 artışla 929,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE IRAK, RUSYA VE ABD İLK SIRADA YER ALDI

        Bu dönemde rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Irak, Rusya ve ABD öne çıktı.

        Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Rusya'ya 398,1 milyon dolarlık, tütün sektörü ise ABD'ye 157 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 880,2 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Muğla'dan 814,6 milyon dolarlık, tütün sektörü ise İzmir'den 677,9 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

        1 OCAK - 30 EYLÜL
        SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('25/'26) Pay(26) (%)
        I. TARIM 25.994.239 27.134.162 4,4 12,9
        A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 17.291.459 18.250.951 5,5 8,7
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 9.035.002 8.879.582 -1,7 4,2
        Yaş Meyve ve Sebze 2.229.872 3.169.984 42,2 1,5
        Meyve Sebze Mamulleri 1.900.818 1.830.062 -3,7 0,9
        Kuru Meyve ve Mamulleri 1.216.970 1.126.133 -7,5 0,5
        Fındık ve Mamulleri 1.600.941 1.920.866 20,0 0,9
        Zeytin ve Zeytinyağı 381.396 273.661 -28,2 0,1
        Tütün 805.219 929.558 15,4 0,4
        Süs Bitkileri ve Mamulleri 121.242 121.106 -0,1 0,1
        B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.856.391 3.083.563 8,0 1,5
        Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.856.391 3.083.563 8,0 1,5
        C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5.846.389 5.799.648 -0,8 2,7
        Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 5.846.389 5.799.648 -0,8 2,7
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        #Türkiye İhracatçılar Meclisi
        #tarım
        #ihracat
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