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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı plakalı araçların cezalarında yeni dönem

        Yabancı plakalı araçların cezalarında yeni dönem

        Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak düzenlemesiyle yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarının tahsilatına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Yabancı plakalı araçlarda yeni düzenleme

        Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

        Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının tahsilatına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesi güncellendi.

        28/A MADDESİ DE DÜZENLEMEYE EKLENDİ

        Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yönetmelikte yapılan değişiklikle, idari para cezalarının tahsilatına dayanak oluşturan kanun maddelerinin kapsamı genişletildi. Buna göre, daha önce yalnızca Karayolu Taşıma Kanunu’nun 28’inci maddesine yönelik olan düzenlemeye 28/A maddesi de eklendi.

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        DÜZENLEME BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

        Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütecek.

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        #idari para cezası
        #Resmi Gazete
        #Yönetmelik
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