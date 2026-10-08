Yabancı plakalı araçların cezalarında yeni dönem

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının tahsilatına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesi güncellendi.

28/A MADDESİ DE DÜZENLEMEYE EKLENDİ

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yönetmelikte yapılan değişiklikle, idari para cezalarının tahsilatına dayanak oluşturan kanun maddelerinin kapsamı genişletildi. Buna göre, daha önce yalnızca Karayolu Taşıma Kanunu’nun 28’inci maddesine yönelik olan düzenlemeye 28/A maddesi de eklendi.

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DÜZENLEME BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütecek.