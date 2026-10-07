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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şanlıurfa’da Trendyol satıcılarının e-ihracat rotası genişliyor, ürün yelpazesi çeşitleniyor

        Şanlıurfa’da Trendyol satıcılarının e-ihracat rotası genişliyor, ürün yelpazesi çeşitleniyor

        Şanlıurfa, geçtiğimiz günlerde ev sahipliği yaptığı TEKNOFEST ile teknoloji ve dijitalleşme gündeminin merkezinde yer alırken, kentteki işletmeler de e-ticaret ve e-ihracatın sunduğu imkanlarla ticaret ağlarını genişletiyor. Güçlü tarımsal üretimi, tekstil ve tarıma dayalı sanayi altyapısıyla öne çıkan kentte e-ticaret, yerel işletmelerin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda daha fazla müşteriye ulaşmasına fırsat sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da e-ihracat rotası genişliyor

        TEKNOFEST’e ev sahipliği yaparak teknoloji ve dijitalleşme gündemiyle öne çıkan Şanlıurfa, üretim gücünü e-ticaretle ticaretle yeni pazarlara taşıyor. Kentte e-ticaret ve e-ihracatın yaygınlaşması, yerel işletmelerin hem Türkiye genelindeki hem de uluslararası pazarlardaki erişimini artırıyor. Trendyol verileri, kentteki satıcıların yalnızca Türkiye’nin farklı şehirlerindeki müşterilere değil, e-ihracat yoluyla farklı coğrafyalardaki müşterilere de giderek daha fazla ulaştığını gösteriyor.

        Trendyol verilerine göre, kentte e-ihracata katılım son bir yılda güçlü bir ivme kazandı. E-ihracat yapan Şanlıurfalı satıcıların sayısı yüzde 44,2 artarken, yurt dışından alınan siparişlerdeki büyüme bir önceki yıla göre iki kat artarak, yüzde 108,5’e ulaştı.

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        Her 10 satıcıdan 4’ü e-ihracat yapıyor

        Şanlıurfa’daki aktif Trendyol satıcılarının yüzde 40’ı e-ihracat yapıyor. Kentte e-ihracata katılım artarken, son dönemde ilk kez e-ihracata başlayan satıcılarla birlikte uluslararası pazarlara açılan işletmelerin sayısı da yükseliyor.

        Şanlıurfalı satıcıların e-ihracatında Körfez ülkeleri önemli bir yer tutuyor. Kentten yapılan e-ihracatın yüzde 42’si Körfez ülkelerine gerçekleşiyor. Ülke bazında Azerbaycan ilk sırada yer alırken; onu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Kuveyt takip ediyor. Kentteki satıcılar Katar, Umman ve Bahreyn’in yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Çekya ve Polonya gibi Orta ve Doğu Avrupa pazarlarındaki müşterilere de ulaşıyor.

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        "Hedef: Daha fazla yerel markayı dünya pazarlarıyla buluşturmak"

        Şehrin e-ihracat tablosunu değerlendiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa'nın üretim gücünün sınır ötesi pazarlarda daha fazla karşılık bulmaya başladığını belirterek, kentin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti:

        "E-ihracat yapan satıcılarımızın ve yurt dışından aldıkları siparişlerin kısa sürede önemli ölçüde artması, şehrimizin bu alandaki potansiyelini ortaya koyuyor. Körfez ülkelerinden Avrupa'ya uzanan pazar çeşitliliğimiz, kentimiz açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bizim için asıl hedef, Şanlıurfa’nın üretim kapasitesini daha yüksek katma değere dönüştürmek ve daha fazla yerel markamızı dünya pazarlarıyla buluşturmaktır. Daha fazla işletmemizin dijital pazarlara açılmasını, kendi markasıyla satış yapmasını ve ihracattan aldığı payı artırmasını istiyoruz. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın e-ihracat imkânlarından daha etkin yararlanmasını ve yurt dışında daha güçlü bir konuma ulaşmasını önemsiyoruz."

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        Tekstilden ev ürünlerine uzanan e-ihracat

        Şanlıurfa’nın e-ihracatında zengin bir ürün yelpazesi de öne çıkıyor. Tişört, atlet ve pijama gibi tekstil ürünleri; nevresim, battaniye ve mutfak gereçleri gibi ev ürünleri ile saat, takı ve çanta gibi aksesuarlar yurtdışındaki müşterilerle buluşuyor.

        Kentten gerçekleştirilen e-ihracatta ayrıca mutfak tartısı ve tıraş makinesi gibi küçük ev elektroniği ürünleri, parfüm ve cilt serumları, terlik ve sneaker, spor ürünleri, oyuncak ve kırtasiye, bebek bakım ürünleri ile dekoratif ev ürünleri de öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

        Şanlıurfa’nın satış profilinde teknoloji ve aksesuar öne çıkıyor

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        Şanlıurfa’nın geleneksel ekonomisi tarım ve tarıma dayalı üretimle şekillenirken, e-ticaret kentte çok daha çeşitli bir ticaret profili de yaratıyor.

        Şanlıurfalı satıcıların Trendyol’daki satışlarında teknoloji, kişisel bakım ve aksesuar ürünleri dikkat çekiyor. Nostaljik radyo ilk sırada yer alırken; parfüm, klima, altın bileklik, LED aydınlatma ve tıraş makinesi de en çok satış yapılan ürünler arasında bulunuyor. Kent özellikle oto hoparlör, teyp ve amfi gibi oto ses sistemlerinde Türkiye genelindeki satışlarda öne çıkıyor. Altın bileklik, altın kolye, tesbih ve yatırımlık altın gibi ürünlerde de Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek bir satış eğilimi görülüyor. Şanlıurfalı satıcıların yurt içindeki en büyük pazarı İstanbul olurken, kentten yapılan gönderimlerin yüzde 20,3’ü İstanbul’daki müşterilere ulaşıyor. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor.

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        #Şanlıurfa
        #Trendyol
        #ihracat
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