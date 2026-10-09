İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 62 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi 32 kişi ise deport edildi
Giriş: 09 Ekim 2026 - 08:49 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.
32 KİŞİ DEPORT EDİLDİ
Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi.
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