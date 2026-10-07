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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Hayata geçirdiğimiz hatlarda dünya nüfusunun yaklaşık 5’te 2’sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Hayata geçirdiğimiz hatlarda dünya nüfusunun yaklaşık 5’te 2’sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye genelinde 9 ilde 220,85 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        "Dünya nüfusunun 5'te 2'sine denk gelen 3,25 milyar yolcu taşındı"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistemler hakkında açıklamada bulundu. Türkiye genelinde işletmedeki kent içi raylı sistem hat uzunluğunun bin 55 kilometreye yaklaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılında Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğu, 2026 yılında 1.054,7 kilometreye ulaştı. Son 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu yüzde 270 arttı.” ifadelerini kullandı.

        "452 KİLOMETRELİK HATTI HİZMETE SUNDUK"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Bakanlık olarak bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduk. Hayata geçirdiğimiz hatlarda bugüne kadar dünya nüfusunun yaklaşık 5’te 2’sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi.” açıklamasında bulundu.

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        "9 İLDE 220,85 KİLOMETRELİK HATTIN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

        Bakan Uraloğlu, devam eden çalışmalar hakkında da açıklamada bulunarak “Türkiye genelinde 9 ilde toplam 220,85 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. İstanbul’da 10,8 kilometre, Ankara’da 48 kilometre, Konya’da 54,2 kilometre, Kocaeli’de 49,65 kilometre, Bursa’da 5 kilometre, Samsun’da 13,3 kilometre, Trabzon’da 16,2 kilometre, Sakarya’da 15,2 kilometre ve Afyonkarahisar’da 8,5 kilometrelik hatlarda çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

        "KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATLARI 673 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

        Uraloğlu, “Devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla bakanlığımız tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistem hatları 673 kilometreye, Türkiye genelinde ise yaklaşık bin 275 kilometreye çıkacak.” dedi.

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        188 KİLOMETRELİK YENİ HAT PLANLANIYOR

        Bakan Uraloğlu, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde yeni kent içi raylı sistem hatlarının da planlandığını belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum, Erzincan, Van ve Trabzon’da planlanan hatların toplam uzunluğunun yaklaşık 188 kilometre olduğunu kaydeden Uraloğlu, söz konusu projelerin fizibilite ve etüt çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilmesinin planlandığını ifade etti.

        Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin hızlı, güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkânı sunduğunu belirterek, “Raylı sistem ağının güçlendirilmesiyle bireysel araç kullanımının ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına, zamandan tasarruf sağlanmasına ve sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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