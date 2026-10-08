Mango’nun Türkiye’deki mağaza sayısı 80’e çıktı

Moda sektörünün uluslararası markalarından Mango, İstanbul’da üç yeni mağazayı hizmete açtı. Yeni mağazalar, İstanbul Havalimanı yakınındaki Florentia Village, İstanbul Koru Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesindeki İstanbul AVM’de yer aldı.

Florentia Village’da 800 metrekareyi aşan mağazada kadın ve erkek koleksiyonları sunulurken, 485 metrekarelik İstanbul Koru Florya mağazasında kadın koleksiyonu yer alıyor.

Mango’nun Türkiye’de 80 mağazaya ulaşmasını sağlayan son açılış ise İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki İstanbul AVM’de gerçekleşti. 1.200 metrekareyi aşan mağazada kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri tüketicilere sunuluyor.

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YENİ MAĞAZALARDA NEW MED KONSEPTİ

MANGO’nun Barselona’daki tasarım merkezinde görev yapan 500 kişilik ekip tarafından tasarlanan koleksiyonlarda zamansız ve çok yönlü temel parçalar, markanın Akdeniz mirasından ilham alan daha şık ve çağdaş tasarımlarla bir araya getiriliyor.

Yeni mağazalarda MANGO’nun Akdeniz mirası ve kültüründen ilham alan New Med konsepti de kullanılıyor. Mağazaların iç mekân tasarımında doğal dokular, sıcak tonlar ve sürdürülebilir malzemeler öne çıkıyor.

2026 HEDEFİ DOKUZ AYDA YAKALANDI

Son mağaza açılışıyla Türkiye’de 80’inci satış noktasına ulaşan MANGO, 2026 yılı için belirlediği büyüme hedefine dokuz ayda ulaştı. Üç yeni mağaza açılışıyla 50’nin üzerinde yeni istihdam da sağlandı.

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Açılışlar, MANGO’nun farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi, büyüme ivmesini sürdürmeyi ve mevcut mağazaları ile online kanalındaki satışlarını artırmayı hedefleyen 4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirildi.

Şirket, 2025 yılında global cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 13 artırarak 3,8 milyar Euro’ya çıkardı. Sabit döviz kurlarıyla bu artış yüzde 16 oldu. 2026’nın ilk yarısında ise global gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 1,852 milyar Euro’ya ulaştı.

Sabit döviz kurlarıyla artış yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Mango, 1997’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

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Türkiye, markanın dünya genelinde en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında bulunuyor. Şirket, 2025 yılını Türkiye genelinde toplam 40 bin metrekareyi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla tamamladı. Mango’nun kendi online kanalı ve diğer pazar yerlerindeki dijital varlığı da devam ediyor.