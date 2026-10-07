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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam FTSE Russell: Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi

        FTSE Russell: Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi

        FTSE Russell, Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        "Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi"

        TSE Russell, Türkiye’nin Gelişmiş Gelişen Piyasa (Advanced Emerging Market) statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı, fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye’deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü belirtti.

        Endeks sağlayıcısı, yıllık ülke hisse senedi sınıflandırması değerlendirmesinde, “FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) yayımladığı fiili dolaşım oranlarının temelini oluşturan verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendiren Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerini sürdürüyor” dedi.

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        FTSE’nin açıklaması, Türkiye’nin hisse senedi piyasasının değerinden milyarlarca dolar silen fon krizinin yaşandığı bir dönemde geldi.

        Küresel endeks sağlayıcıları MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices ve FTSE Russell, son birkaç ayda hissedar şeffaflığı, fiili dolaşım oranları ve erişilebilirlik konularındaki endişeleri nedeniyle Türkiye’yi uyarmıştı. Endeks sağlayıcılar, Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmesi için son tarihler belirleyerek yetkililerden adım atmalarını talep etmiş, aksi takdirde ülkenin gelişen piyasa statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

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        FTSE Russell, eylül ayındaki altı aylık değerlendirmesi kapsamında 24 Türk şirketini endekslerinden çıkarmıştı.

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