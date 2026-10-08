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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Demiryolu araçlarında tip onay belgesi için yeni dönem

        Demiryolu araçlarında tip onay belgesi için yeni dönem

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle tip onay belgesi sahipleri ve belgeyi onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşları için uygulanacak idari para cezaları belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Demiryolunda tip onayına ceza

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesiyle Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personelce, tip onay belgesi sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak.

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        #Resmi Gazete
        #Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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