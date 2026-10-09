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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halkbank ürün ve hizmetleri artık ChatGPT'de

        Halkbank ürün ve hizmetleri artık ChatGPT'de

        Halkbank, yapay zekâ dönüşümünü müşteri deneyimine taşıyarak ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgileri ChatGPT üzerinden erişilebilir hale getirdi. Yapılan açıklamaya göre; kullanıcılar, Halkbank uygulamasını ChatGPT hesaplarına bağlayarak kredi kartı kampanyalarından taşıt kredilerine kadar pek çok konuda bilgiye doğal bir sohbet deneyimiyle doğrudan ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halkbank ürün ve hizmetleri artık ChatGPT'de

        Halkbank’ın internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetler, gerçekleştirilen entegrasyonla ChatGPT üzerinden de erişilebilir hale geldi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre; kullanıcılar, ChatGPT’ye giriş yaptıktan sonra “Eklentiler” bölümünden Halkbank uygulamasını aratarak “Eklentiyi Kur” seçeneğiyle uygulamayı hesaplarına bağlayabiliyor. Bağlantının tamamlanmasının ardından herhangi bir sohbette @Halkbank yazarak uygulamayla etkileşime geçilebiliyor.

        Eklentide Halkbank’ın ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, “ParafPara nasıl kazanılır?”, “Halkbank’ın güncel kampanyaları neler?”, “İhtiyaç kredisi nasıl alınır?”, “Esnaf ve KOBİ’lere yönelik hangi kredi ürünleri bulunuyor?” gibi sorularla ihtiyaç duydukları bilgilere ChatGPT üzerinden doğal bir sohbet deneyimiyle hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

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        Yapay zekâ ile yılda 13 milyon işlem, 270 milyon TL tasarruf

        Halkbank yapay zekâ teknolojilerini operasyonel süreçlerinde de etkin biçimde kullanıyor. Banka’ya ulaşan yıllık ortalama 4,5 milyon banka talimatının 3 milyondan fazlası yapay zekâ teknolojileri kullanılarak işleme alınıyor. Yapay zekâ destekli süreçlerden geçerek tamamlanan işlem sayısı yıllık 13 milyona yaklaşırken, bu dönüşüm sayesinde yıllık toplam 270 milyon TL tasarruf sağlanıyor.

        İşlemler 3 kat daha hızlı

        Yapay zekânın sağladığı kazanım zaman tasarrufuna da yansıyor. Herhangi bir kullanıcı müdahalesi ve kontrolü gerektirmeden otonom olarak sonuçlandırılan işlemler artık 3 kat daha hızlı gerçekleştiriliyor. Halkbank, yapay zekâ çalışmalarının kapsamını yeni projelerle genişletmeyi de sürdürüyor. 2025’te 56, 2026’da 25 olmak üzere toplam 81 yapay zekâ projesini tamamlayan Banka, 46 yeni projenin geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

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        “Yapay Zekânın Bankamızdaki Kullanım Alanını Sürekli Genişletiyoruz”

        Yapay zekâ teknolojilerini ölçülebilir verimlilik ve tasarruf sağlayan bir dönüşüm aracı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, ChatGPT entegrasyonunun Banka’nın yapay zekâ dönüşümünün müşteriye dokunan yeni adımlarından biri olduğunu söyledi. Emeç, şunları kaydetti: “Halkbank olarak yapay zekâyı operasyonel verimliliğimizi artıran, çalışanlarımızın zamanını daha yüksek katma değerli işlere yönlendiren ve müşteri deneyimini geliştiren kurumsal bir yetkinliğe dönüştürüyoruz. ChatGPT entegrasyonumuzla bu dönüşümü müşterilerimizin deneyimine de taşıyarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere doğal bir sohbet ortamında daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Müşteri deneyiminde attığımız bu adımın yanı sıra yapay zekânın Bankamız genelindeki kullanım alanlarını da sürekli genişletiyoruz. Yapay zekânın sağladığı değeri Bankamızın daha fazla sürecine taşıyarak dijital dönüşümümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz.”

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        #halkbank
        #chatgpt
        #Yapay Zeka
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