AK Parti'nin Meclis'e sunacağı teklifle 455 bin 578 yatırımcıya ödeme yapılabilecek

AK Parti'nin hazırladığı, 455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiren fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 9 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak. Yaklaşık 9-10 maddeden oluşması beklenen teklifle fonların mal varlıklarının ve gerçek hak sahiplerinin belirlenmesi, tasfiye sürecinin yürütülmesi ve yatırımcılara ara ödeme yapılmasının yasal zemine kavuşturulması hedefleniyor.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

FON VARLIKLARI TASFİYE EDİLECEK

Hazırlanan kanun teklifiyle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesinin ardından elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması öngörülüyor.

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Düzenlemeyle yatırımcıların alacaklarına kavuşabilmesi için yasal bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden ara ödeme alabilmesine yönelik düzenleme olacak.

Buna göre, hak ve alacak tutarını aşmamak şartıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

Dağıtılabilir nakdin tüm hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda ise mevcut kaynak, alacak tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak.

Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) karar verebilecek.

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OLAĞAN DIŞI KAZANÇLAR İÇİN İADE MEKANİZMASI

Kanun teklifiyle fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde eden kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulması da planlanıyor.

İade edilecek tutarın belirlenmesinde emsal fon getirileri, ilgili endeksler ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Böylece iade tutarlarının piyasa verileri esas alınarak hesaplanması amaçlanıyor.

TEKLİFİN EKİM AYINDA YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

AK Parti'nin 9 Ekim Cuma günü Meclise sunacağı teklifin, gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması bekleniyor.

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Komisyondaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi öngörülen düzenlemenin ekim ayı içerisinde yasalaştırılması hedefleniyor.

MECLİSTE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?

Fon soruşturmasına ilişkin TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

AK Parti kaynakları, mevcut aşamada bir araştırma komisyonuna ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Kaynaklar, Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulunun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde Mecliste araştırma komisyonu kurulabileceğini ifade etti.