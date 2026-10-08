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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında, teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu içeriklerin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada "Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından "sızdırıldığı" beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos'ta SPK'dan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattığını, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığını bildirdi. Bakanlık, soruşturmanın "spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette" sürdürüldüğünü belirtti.

        Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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        Bakanlık, söz konusu kronolojinin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü gösterdiğini kaydetti.

        "DEVLET KURUMLARI GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİNDE"

        Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve yakın takibi doğrultusunda, ilgili devlet kurumlarının koordinasyonuyla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması ile sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla görevini yerine getirdiği ifade edildi.

        "AĞIR VE MESNETSİZ BİR İFTİRA"

        Açıklamada, soruşturma sürecini gölgelemeye ve adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye yönelik girişimler bulunduğu savunuldu.

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        Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından "sızdırıldığı" yönündeki beyanına da tepki gösterilen açıklamada, bunun Bakanlığı zan altında bırakmaya dönük "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olduğu ifade edildi.

        Bakanlık, teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu, söz konusu içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını belirtti.

        Açıklamada, içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaların gölgelenerek adli soruşturmanın siyasi polemiklerin içine çekilmeye çalışıldığı savunuldu.

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        "FON SORUŞTURMASI DELİLLERİN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE"

        Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve kurumlar arasındaki koordinasyon doğrultusunda vatandaşların haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirdiğini bildirdi.

        Açıklamanın sonunda, "Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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