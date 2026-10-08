Koç Topluluğu’ndan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek

Türkiye Voleybol Federasyonu yönetimi, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve teknik ekibi, Koç Holding ev sahipliğinde düzenlenen özel gecede bir araya geldi. Millî Takımın Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra yıllar içinde elde ettiği başarıların kutlandığı buluşma, Abdülmecid Efendi Korusu’ndaki Telezzüz lokantasında gerçekleştirildi. Geceye Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Millî Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekip katıldı. Rahmi M. Koç ve Ömer Koç, gecede yöneticileri, sporcuları ve teknik ekibi tek tek tebrik etti.

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"KIZLARA ÖRNEK OLDUNUZ, İLHAM VERDİNİZ"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın son yıllarda fevkalâde önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz. Bu bakımdan Atatürk’ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Lâik Cumhuriyet’i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi cân-ı gönülden tebrik ederim” dedi.

Koç Topluluğu olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerini kaydeden Koç, “OPET ve Arçelik ile sizin yanınızda olmaktan onur duyuyoruz ve bu desteğimizi Türk kadınına ve kadın voleybolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak görüyoruz” diye konuştu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk kadın voleybolunun geldiği noktada sporcuların ve teknik ekibin emeğinin yanı sıra uzun soluklu desteklerin de büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu: “Milli Takımımız bugün yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz. Koç Topluluğu şirketleri yıllardır voleybolun ve Milli Takımımızın önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu akşam da, Koç Topluluğu’nun Milli Takımımıza 1 milyon Euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Millî Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç’a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Keza bu değerli katkı için Sayın Ömer Koç’a, Sayın Ali Koç’a ve tüm Koç Topluluğu’na da ayrıca teşekkür ediyorum."

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"BAŞARILARIN ARKASINDA BİZE İNANAN BÜYÜK BİR EKİP VAR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar şöyle konuştu: “Millî formayla kazandığımız her başarıda çok büyük bir gurur hissediyoruz. Ama biliyoruz ki hiçbir başarı yalnızca sahada mücadele eden oyuncularla kazanılmıyor. Federasyonumuzdan teknik ekibimize, ailelerimizden tribünleri dolduran taraftarlarımıza, yıllardır Türk voleyboluna inanan ve bizi destekleyen sponsorlarımıza kadar çok büyük bir ekibin emeğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu akşam bütün takım olarak burada ağırlanmak ve hep birlikte elde ettiğimiz başarıların böyle güzel bir buluşmayla taçlandırılması bizim için çok değerli. Koç Topluluğu’na ve Türk voleyboluna uzun yıllardır destek veren OPET ve Arçelik’e takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizim için en güzel şeylerden biri de kazandığımız başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham verdiğini görmek. Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere ‘Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz’ dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur.”

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Buluşma, Rahmi M. Koç ve Ömer Koç’un sporcular, teknik ekip ve davetlilerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.