TEKNOFEST Güneydoğu'ya 1,5 milyon ziyaretçi

TEKNOFEST Güneydoğu, toplam 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak bölgenin teknoloji ve inovasyon heyecanını zirveye taşıdı. TEKNOFEST Şanlıurfa festivali kapsamında ise 1,3 milyon kişi, beş gün boyunca festivali ziyaret ederek teknoloji şölenine ortak oldu. TEKNOFEST, Şanlıurfa’nın kadim mirasını geleceğin teknolojileriyle buluşturdu.

9 Yılda 15. Festival: TEKNOFEST Ekosistemi Kendi Rekorlarını Kırdı

9 yılda 2'si yurt dışında olmak üzere toplam 14 festivalde 12 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, 15. durağı olan Şanlıurfa'da tarihi verilerle adını altın harflerle yazdırdı. TEKNOFEST Güneydoğu 2026 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 99 farklı ülkeden başvurular alındı. 62 ana kategori ve 145 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 730 bin’den fazla takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuru yaparak kırılması güç bir rekora imza attı. Eleme süreçlerinin ardından 2 bin’den fazla finalist takım ve 14 bin’i aşkın finalist gençler, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında projelerini jüriye ve kamuoyuna sundu. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için festival kapsamında 100 milyon TL’nin üzerinde maddi destek ve 75 milyon TL’nin üzerinde ödül sağlandı.

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Yapay zekadan tarım teknolojilerine, insansız sistemlerden finansal teknolojilere ve ileri malzemelere kadar onlarca farklı alanda yarışan gençler, inovatif çözümleriyle uzman jürilerin ve teknoloji meraklılarının büyük takdirini topladı.

Şanlıurfa Semalarında Dev Filo: Yerli ve Milli Gökyüzü Şöleni

Festivalin ilk gününden itibaren GAP Havalimanını dolduran yüz binlerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerin başında, nefes kesen hava gösterileri yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli savunma sanayimizin gururu olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün gökyüzüne kazıdığı muhteşem şovlar izleyenleri büyüledi.

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Türkiye'nin milli havacılık ve savunma gücünü temsil eden dev filo Şanlıurfa semalarında gövde gösterisi yaptı. Festival boyunca KAAN, KIZILELMA, BAYRAKTAR TB-3, BAYRAKTAR TB-2, BAYRAKTAR AKINCI, HÜRJET, ANKA, ATAK, GÖKBEY, F-16, F-4, T-38, CASA (CN-235), AS 532, BELL 429, P-72, SH-70 SEAHAWK, AB 412, K2 KAMİKAZE ve SİVRİSİNEK gibi milli platformlar sergilendikleri statik alanlarda ve gökyüzündeki gösterilerinde unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST Güneydoğu’da İlklere Sahne Olundu: Deneyim Alanları Yoğun İlgi GördüTEKNOFEST Güneydoğu, ziyaretçilerine sadece teknoloji izleme değil, bizzat tecrübe etme imkanı sunan ilkleriyle de fark yarattı:

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Göbeklitepe Deneyim Alanı

Ziyaretçileri Göbeklitepe’yi merkeze alan 360 derecelik ekran kurgusuyla tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine uzanan büyülü bir yolculuğa çıkardı. Anlatı; savunma sanayiindeki dönüm noktalarını SİHA teknolojileri ve TEKNOFEST Kuşağı ile buluşturarak büyük ilgi gördü.

TÜME (Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknolojileri) Alanı

3.200 m²’lik özel alanda yapay zeka destekli otonom çiftlik araçlarından sağım robotlarına, akıllı ahır sistemlerinden tarım dronlarına kadar yeni nesil çözümler üreticiler ve gençlerle buluştu.• Hezarfen Deneyim Alanı: Hezarfen Ahmed Çelebi’nin hayalinden ilham alan bu alan; holografik perde teknolojileri, çok katmanlı projeksiyonlar ve canlı gösterilerle özellikle çocuklara hayallerinin geleceğin teknolojisine dönüşebileceği mesajını verdi.

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HÜRKUŞ Mini Uçuş Alanı

3-8 yaş grubu minik ziyaretçiler, motorsuz ve pedallı mini uçaklarla dev şişme HÜRKUŞ kapısının altından geçerek eğlenceli ve çevreci bir havacılık deneyimi yaşadı.

Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması Lansman Alanı

Erdemir paydaşlığında 2027’de düzenlenecek yarışma öncesinde kurulan 450 m²’lik “Malzemenin Yolculuğu” lansman alanı, ziyaretçileri malzemenin geçmişten geleceğe dönüşümüne tanık etti.

Müzik, Sanat ve Eğlence Bilimle Buluştu

TEKNOFEST Güneydoğu yalnızca havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonu değil; kültür, sanat, müzik ve bilimin entegre olduğu dev bir şölen olarak hafızalara kazındı. Festival alanında kurulan planetaryum, simülasyonlar ve eğitici atölyeler her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Günün yorgunluğunu sahne etkinlikleriyle atan ziyaretçiler, sevilen sanatçılar Semicenk ve Ceza konserleri ile coşku dolu akşamlar geçirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlerin Heyecanına Ortak Oldu

Festivalin dördüncü gününde TEKNOFEST Güneydoğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Dördüncü gün programı kapsamında teknoloji yarışmalarında büyük başarı göstererek dereceye giren şampiyon takımlara birincilik ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Şanlıurfa’daki tarihi ve coşkulu atmosferde gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

"Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Kurduğu hayali TEKNOFEST'te gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir."

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Büyük Kapanışta Cevdet Yılmaz: "Güneydoğu’da Artık Kalkınma ve Gençlik Konuşuluyor"

Festivalin son günü gerçekleştirilen kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan tarihi dönüşüme ve festivalin bölge ekonomisine sunduğu dinamizme vurgu yaptı. Yılmaz, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: "Artık terörün değil kalkınmanın, gençlerin ve girişimciliğin konuşulduğu bir Güneydoğu var. Tarım ve gıda alanından savunma sanayine kadar bu birikimin tüm sektörlere sirayet ettiğini görüyoruz.

Şanlıurfa’da bu muazzam atmosfere katkı sunan, bu vizyonu paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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Selçuk Bayraktar: "TEKNOFEST Gençliği Türkiye'nin Tam Bağımsız Geleceğidir!"

Festivalin kapanış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, organizasyonun ardından yaptığı duygu dolu açıklamada Şanlıurfa halkının misafirperverliğine ve gençlerin azmine dikkat çekti:

"Dün taşla başlayan üretme serüveni, bugün kodla, robotla, yapay zekayla devam ediyor. 'Yapamazsınız' diyenlere inat; biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız! TEKNOFEST gençliği 'imkansız' denildiğinde tarih yazan gençliktir. TEKNOFEST gençliği, Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz KIZILELMA..."

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Beş gün boyunca Şanlıurfa’dan yükselen bu büyük teknoloji coşkusu, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nin geleceğe uzanan güçlü adımlarından biri olarak tarihe geçti. TEKNOFEST, Türkiye’nin tam bağımsız teknoloji yolculuğunda gençlerle birlikte yeni başarılara doğru yol almaya devam edecek.