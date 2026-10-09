Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.213,58 %0,75
        DOLAR 49,3411 %0,16
        EURO 55,3879 %0,05
        GRAM ALTIN 6.631,87 %1,31
        BITCOIN 82.370,00 %0,76
        FAİZ 39,75 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,64 %2,00
        GBP/TRY 65,3244 %-0,06
        EUR/USD 1,1226 %0,13
        BRENT PETROL 101,40 %-1,18
        ÇEYREK ALTIN 10.843,11 %1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SpaceX, Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için adım attı

        SpaceX, Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için adım attı

        SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 07:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SpaceX, Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için adım attı

        Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.

        Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.

        SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadesini kullandı.

        SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #starlink
        #SpaceX
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: 5 kişi öldü!
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: 5 kişi öldü!
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü