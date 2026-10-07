Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.374,26 %-0,56
        DOLAR 49,1958 %0,04
        EURO 55,2873 %-0,21
        GRAM ALTIN 6.553,47 %-0,46
        BITCOIN 84.116,00 %-1,75
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,32 %-0,74
        GBP/TRY 65,2184 %-0,16
        EUR/USD 1,1229 %-0,27
        BRENT PETROL 100,46 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 10.714,92 %-0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede sınırlar değişti

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede sınırlar değişti

        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltilirken, finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine yönelik yeni güvenlik şartları getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem

        "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden elektronik para ve ödeme kuruluşlarına kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

        KİMLİK TEYİT SINIRI 30 BİN LİRA OLDU

        Nakit, döviz, kuyumcu işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin lira ve üzerinde olduğu durumlarda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 185 bin lira olarak uygulanıyordu.

        REKLAM

        Ayrıca, elektronik transferler, dijital kimlik tespiti usulleri ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

        SMS İLE DOĞRULAMAYA YENİ DÜZENLEME

        Yönetmelikle finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisiyle gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla (SMS OTP) yaptığı doğrulama işlemlerine ilişkin yeni hükümler de getirildi.

        Buna göre kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.

        Yönetmeliğe şu cümleler eklendi:

        "Finansal kuruluşlarca; internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisi ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılması durumunda imza örneği alınmayabilir. Yapılacak doğrulamanın, işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlem yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #fon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!