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        Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın birleşme sürecinde ilk aşama tamamlandı

        Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tek çatı altında birleştirilmesine yönelik ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. İki bankanın paylarının devrine ilişkin sözleşmeler imzalanırken işlemlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        İki katılım bankası birleşiyor

        Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralmasına ilişkin sözleşmeler 7 Ekim 2026'da imzalandı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finansın gelişimine yönelik stratejik vizyonu doğrultusunda, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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        DEVİRLERİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

        İmzalanan sözleşmelerin her iki finans kurumunun paylarının devrini kapsadığı bildirildi. Gerekli yasal süreçlerin ve düzenleyici kurumlar nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından pay devirlerinin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLECEK

        Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.

        TVF'nin yatırım stratejisi kapsamında finansal piyasaların gelişimini desteklemeye, katılım finans ekosistemini güçlendirmeye ve katılım finansın piyasalardaki payını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

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