Nippon Paint, AkzoNobel’in 7 ülkedeki boya iş kolunu satın alıyor

Türkiye boya pazarında faaliyet gösteren Filli Boya markasının sahibi Betek’i 2019 yılında bünyesine katan Nippon Paint Group, küresel büyüme stratejisi kapsamında yeni bir satın alma anlaşması imzaladı.

Grup, AkzoNobel’in Vietnam, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Avustralya ve Papua Yeni Gine’deki dekoratif boya iş kolunu satın almak üzere anlaşmaya vardı. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanması öngörülüyor.

Nippon Paint Group, 2019 yılında Filli Boya’nın da sahibi olan Betek’i bünyesine katarak faaliyet alanını genişletti. Bu satın almayla Türkiye, şirketin üretim, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında bölgesel üslerinden biri haline geldi.

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Türkiye’yi Kazakistan, Mısır ve çevre coğrafyalar için stratejik merkez olarak konumlandıran şirket, bu yapı aracılığıyla bölgedeki faaliyetlerini ve operasyonel kapasitesini geliştirdi.

HEDEF, KİLİT PAZARLARDA OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Nippon Paint Group, yeni satın alma anlaşmasıyla küresel büyüme stratejisini sürdürmeyi hedefliyor. Planlanan satın almalarla grubun marka portföyünün, müşteri ilişkilerinin, bayi ve perakende ağlarının, üretim kabiliyetlerinin ve insan kaynağının genişletilmesi amaçlanıyor.

Şirket, iş hacmini ve insan kaynağını büyüterek küresel boya sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.