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Dolarda son durum

Dolar yeni güne 7.86, Euro ise 9.32 liradan başladı. Kurun yönünde Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı etkili olacak

Dolarda son durum
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisi doların küresel olarak zayıflamasıyla birleşince dolarda haftanın ilk 2 gününde yaklaşık 5 kuruşluk düşüş yaşandı.

Dolar yeni güne 7.86, Euro ise 9.32 liradan başladı.

Dolar, hem seçim anketlerinde Donald Trump'ın Joe Biden'la arasındaki farkı kapatması hem de beklenen yeni koronavirüs destek paketiyle ilgili yaşanan gelişmelerin etkisiyle dün Euro karşısında 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yurtiçinde ise gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında. Piyasa beklentisi 200 baz puanlık bir artırım geleceği yönünde oluşmaya başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyebilecek bir veri açıklanmayacak.

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