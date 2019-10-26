Türkiye’de milyonlarca otomobil sahibi, sanayici, üretici, tüccar akaryakıtta fiyat hareketlerini çok yakından takip ediyor. Akaryakıta gelen her kuruş zam, depoyu doldurmanın ve başta taşımacılık (yük ve yolcu) olmak üzere pek çok sektörün maliyetlerini artırıyor. Bu artış yiyecek, içecek, giyecek ve diğer ürünlere zam olarak yansıyor. Vatandaş, bu mal ve hizmetler için daha çok para ödemek zorunda kalıyor.

ÜÇ ÖGE

Enflasyon üzerinde de doğrudan etkili olan, 82 milyon yurttaşa şu ya da bu şekilde dokunan akaryakıt fiyatları belirlenirken, üç öğeye bakılıyor. Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) değişim.

Peki, bu üç öğe arasında yer alan dolar kuru, hafta içinde geriledi. Ancak, benzinde bir indirim gündeme gelmedi. Vatandaş, biraz da tepkiyle “Dolar kuru arttığında hemen pompa fiyatları da artıyor. Kur düştü, neden akaryakıta indirim yapılmadı?” sorusunu soruyor.

İŞTE YANIT

HABERTÜRK, bu soruyu Ankara’da uzmanlara ve sektör temsilcilerine sordu. Uzmanlar, dolar kurunun gevşemesiyle hafta içinde benzinde en az 10 kuruşluk indirimin gündeme geldiğini belirterek, “Ancak, ABD’de, petrol stoklarının düşmesi uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatının bir anda 575 dolardan 595 dolara çıkmasına yol açtı. Bir diğer deyişle benzinin tonu 20 dolar arttı” dedi.

Uzmanlar, bu artışın indirimi sıfırladığını belirterek, “İndirim, maalesef başka bahara kaldı” diye konuştu.