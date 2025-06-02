"Dondurmayı çözdürdükten sonra tekrar dondurucuya koymayın"

Yavaş yavaş sıcak günlerin başlamasıyla yaz aylarının gözdesi dondurma, daha sık tercih edilmeye başlandı. Diyetisyen Edanur Usta, yanlış tüketildiği takdirde sağlık sorunlarına yol açabilecek dondurma hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dondurmanın mutfak kültürümüzde köklü bir yere sahip olduğuna değinen Dyt. Usta, “Dondurma, çocuklardan yetişkinlere özellikle yaz aylarında ülkemizde sevilerek tüketilen bir gıdadır. 16’ncı ve 17’nci yüzyıllarda Osmanlı döneminde buz ile yapılan ve dondurmaya benzer tatlıların Türk mutfağına girmesiyle başlayan serüvenin, bugünkü formuna 1800’lü yıllarda Kahramanmaraş’ta ulaştığı bilinmektedir” diye konuştu.

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"NASIL YAPILDIĞI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Dondurmada bulunan besin çeşitlerinden bahseden Dyt. Usta, “Dondurmanın ana malzemeleri arasında süt, şeker ve salep bulunur. Bu doğal içeriklerin yanında, gıda endüstrisinin gelişimiyle birlikte günümüzde çeşitli katkı maddeleri, renklendiriciler, aroma vericiler ve glikoz-fruktoz şurubu içeren çok sayıda farklı dondurma çeşidi de üretilmektedir. Dondurmanın sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirirken, nasıl yapıldığını da göz önünde bulundurmak gerekir” dedi.

"PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ" Dondurma tüketiminde porsiyon kontrolü yapmanın oldukça önemli olduğuna değinen Dyt. Usta, “Masum bir tatlı gibi görünse de içeriğinde yüksek oranda şeker bulunduğu unutulmamalıdır. Özellikle paketli dondurmalar yüksek oranda glikoz-fruktoz şurubu, doymuş yağ, renklendiriciler ve aroma vericiler içerebilir. Örneğin; geleneksel Maraş dondurması (süt, şeker ve salep içerikli) 100 gramında ortalama 186 kcal enerji, 16.6 gram şeker ve 5.7 gram protein içerirken; bazı paketli dondurmalar (glikoz şurubu ve katkı maddesi içeren) 100 gramında yaklaşık 324 kcal enerji, 28 gram şeker ve 4.3 gram protein içerebilir. "BİR KEZ ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA TEKRAR DONDURULMAMALI" Aynı miktarda dondurma tüketildiğinde, içerik farkına bağlı olarak daha fazla kalori ve şeker almanın mümkün olduğunu dile getiren Dyt. Usta, şunları söyledi: “Bu yüzden besin etiketi okuma alışkanlığı, dondurma tercihlerinde de büyük önem taşır. Sıklıkla yüksek oranda glikoz şurubu ve doymuş yağ içeren gıdaların tüketimi insülin direnci, karaciğer yağlanması ve obezite gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu yüzden dondurma tercihinizi güvenilir üreticilerden, içeriğini bildiğiniz ve uygun saklama koşullarında üretilmiş ürünlerden yana kullanmanız önerilir. Dondurmanın -18 derecede saklanması ve bir kez çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü süt içeriği yüksek olan bu gıda, uygun koşullarda üretilmediğinde ya da saklanmadığında mikrobiyal açıdan risk oluşturabilir.”