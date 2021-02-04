Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un, 29.01.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi GÜRSOY YALÇIN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MENEMENSPOR Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan MENEMEN SPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, sıcak suyun akmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN SPOR Kulübü sporcusu SİMON TERWASE ZENKE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AKHİSARSPOR Kulübünün, 29.01.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ETHEM ÇİMEN'in, müsabaka sonrası yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu RAHMİ ANIL BAŞARAN'ın, 29.01.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü hakkında, 31.01.2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan futbolcu ve mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, yedek kulübesinde bulunan futbolcu ve mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi SONER SOYKAN'ın, protokol tribününden inerek akredite edilmediği T alanında bulunması ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA AZTOPAL'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün sporcuları VEYSEL SARI hakkında, 03.02.2021 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu 2. sarı kart, devamında görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE, karar verilmiştir.