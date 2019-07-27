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Douglas kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas'ın hayatı

Douglas, Beşiktaş'a transferi sonrası merak edilen isimler arasına girdi. Beşiktaş'ın Sivasspor'dan renklerine bağladığı Douglas'ın tam adı Douglas Pereira dos Santos. İşte Douglas'ın hayatından detaylar...

Douglas

Douglas yani tam adıyla Douglas Pereira dos Santos bugünden itibaren resmen Beşiktaş'ta. Beşiktaş Douglas transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Beşiktaş, Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Douglas Pereira dos Santos'un hayatından ayrıntılar haberimizde.

DOUGLAS KİMDİR?

Douglas Pereira dos Santos, 6 Ağustos 1990'da Brezilya'da doğdu. Futbola Goiás alt yapısında başladı. 11 Şubat 2012 yılında São Paulo ile sözleşme imzaladı. 26 Ağustos 2014 tarihinde 4.000.000 € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 26 Ağustos 2016 tarihinde kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sporting Gijón ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Ağustos 2017 tarihinde kiralık olarak Portekiz ekiplerinden Benfica ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu öncesinde kiralık olarak Sivasspor ile anlaştı.

 

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