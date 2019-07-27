Douglas yani tam adıyla Douglas Pereira dos Santos bugünden itibaren resmen Beşiktaş'ta. Beşiktaş Douglas transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Beşiktaş, Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Douglas Pereira dos Santos'un hayatından ayrıntılar haberimizde.

DOUGLAS KİMDİR?

Douglas Pereira dos Santos, 6 Ağustos 1990'da Brezilya'da doğdu. Futbola Goiás alt yapısında başladı. 11 Şubat 2012 yılında São Paulo ile sözleşme imzaladı. 26 Ağustos 2014 tarihinde 4.000.000 € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 26 Ağustos 2016 tarihinde kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sporting Gijón ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Ağustos 2017 tarihinde kiralık olarak Portekiz ekiplerinden Benfica ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu öncesinde kiralık olarak Sivasspor ile anlaştı.