Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programında haftanın finali için yarış başladı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Evlilik Yıldönümü Kutlaması" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star 26 Mart haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 26 Mart kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün