Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "Moda Dergisi Kapak Kızı/Yaz Sayısı" konseptiydi. Yarışmacıların haftanın en şık kadını olmak için podyuma çıktığı 4 Haziran Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları araştırılıyor...

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ? (4 HAZİRAN)

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül bugün kolyenin sahibi olmak için son kez jüri karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star'da 28 Mayıs Cuma günü haftanın finali bölümünde elenen kimse olmamıştı.

4 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star'da elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı.