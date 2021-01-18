Drinkwater Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Kasımpaşa, devre arasında Isaac Kiese Thelin ve Derrick Luckassen'in ardından 3. transferini yaptı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

30 yaşındaki futbolcu, 2016'da Premier Lig'de Leicester City formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra 38 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.