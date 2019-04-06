Bir dönem Galatasaray formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

Drogba'ya karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından bir plaket takdim edildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla simge isimlerden biri haline gelen Drogba'ya taraftarlar da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Drogba, sahanın ortasına gelerek taraftarlara 'üçlü' çektirdi.