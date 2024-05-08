DSÖ, Kenya'daki sel felaketinin kolera riskini artırdığını açıkladı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Kenya'da nisandan bu yana süren şiddetli yağışların neden olduğu sellerin, salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi.

Sel suyunun, içme ve kullanma suyuna karışması sonucunda kolera ve sıtma gibi salgın hastalıklarda artış olduğu belirtilen açıklamada, ülke genelinde 44 yeni kolera vakası tespit edildiği bildirildi.

Kenya hükümetinin acil durum müdahale çalışmalarının destekleneceğine işaret edilen açıklamada, "Hızlı şekilde kontrol altına alınmazsa kolayca yayılabilecek salgın hastalıklara karşı tetikte kalacağız" ifadesi kullanıldı.