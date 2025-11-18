DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi | Sağlık Haberleri

DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi | Sağlık Haberleri

DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti

Anadolu Ajansı Giriş: 18.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:26 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL