        Haberler Sağlık DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi | Sağlık Haberleri

        DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:26
        DSÖ: Her yıl 7 milyon kişiyi öldürüyor
        Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

