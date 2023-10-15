Büyükçekmece'de düğün konvoyundakiler minibüs sürücüsüne saldırdı! İstanbul Büyükçekmece'de düğün magandaları yol verme tartışmasında kabusa yol açtı. Olayda çok sayıda maganda bir minibüs sürücüsüne saldırdı. O anlar anbean kaydedildi

Büyükçekmece'de düğün konvoyundaki sürücüler ile bir minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre konvoyda bulunan çok sayıda kişi minibüs sürücüsüne saldırarak aracın camlarını kırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, 14.00 sıralarında D-100 Karayolu, Mimarsinan Merkez Mahallesi Avcılar istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyunda bulunan sürücü ile bir minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. REKLAM

Konvoydakilerinde tartışmaya katılmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Konvoyda bulunan çok sayıda kişi, minibüs sürücüsünü darp etti. Aracında camları kırıldı. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, konvoyda bulunanları minibüs sürücüsüne saldırması ile minibüsün camının kırıldığı anlar yer alıyor.