Duisburg - Bochum maçı öncesi rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Duisburg, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bochum takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Duisburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bochum, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 298 kodlu maçı oynayanlar; Duisburg galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Bochum galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Duisburg son haftadaki Erzgebirge Aue müsabasında 3-0 kazandı.

Bochum ise Fürth maçında 1-1 berabere kaldı.

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