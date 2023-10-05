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        Arjantin'de gündem Icardi! "Yaramaz çocuk kahraman oldu"

        Galatasaray'da geçen sezondan bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de de gündem olmaya devam ediyor. Arjantin basını, son olarak Manchester United deplasmanında attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Icardi için, "Yaramaz çocuk kahraman oldu" manşetini attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:04
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçen sezonki gollerine bu sezon kaldığı yerden devam ediyor.

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        30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla ülkesi Arjantin'de de takdir topladı.

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        Arjantin'in en eski ve köklü gazetelerinden La Nacion, Galatasaray ve Icardi'ye geniş yer verdi.

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        Galatasaray ve Icardi'den övgüyle bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi:

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        "Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz adam kahraman oldu.

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        Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı.

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        30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı.

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        Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı."

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        Mauro Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

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