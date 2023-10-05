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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler Slovakya'da kazanıp grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Mücadelede bazı yıdlız futbolcularını dinlendirecek olan teknik direktör İsmail Kartal, yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürecek. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:47
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

        2

        Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

        3

        Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

        4

        SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği müsabaka EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        5

        CENGİZ ÜNDER SAKAT, İRFAN CAN GÖTÜRÜLMEDİ

        Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci ise dinlendirilmek amacıyla Slovakya kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Emre Mor, Samet Akaydin, Luan Peres, Lincoln, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da Trnava karşısında oynayamıyor.

        6

        YILDIZLAR KULÜBEYE

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimleri dinlendirecek. Yıldız futbolcuların maça yedek kulübesinde başlaması ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

        7

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        8

        LIVAKOVIC

        9

        FERDİ

        10

        BECAO

        11

        DJIKU

        12

        OOSTERWOLDE

        13

        CRESPO

        14

        ZAJC

        15

        MERT HAKAN

        16

        KENT

        17

        KING

        18

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