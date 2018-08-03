Dundee United - Dunfermline Athletic sahaya çıkıyor

Dundee United ve Dunfermline Athletic, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dundee United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee United kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Dunfermline Athletic sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dundee United önceki hafta Dunfermline Athletic mücadelesinde 2-1 kazandı.

Dunfermline Athletic ise Dundee United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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