Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın

        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın

        İsrail'in 34 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hükümet "çok geç olmadan bölgenin kurtarılması" çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek Haberi Görüntüle

        Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

        Belediyelerin su tedariki, kapalı sokakların açılması ve atıkların tahliyesi gibi hizmetlerinin neredeyse durmak üzere olduğu belirtilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin sağlık sisteminin tamamen durması açısından çok önemli olduğu dolayısıyla bunun "son yardım çağrısı" olabileceği vurgulandı.

        REKLAM

        "ACİLEN VE İVEDİLİKLE HAREKET EDİLMELİ"

        Açıklamada, "Bu çağrıyı tüm İslam dünyasına ve hala insanlığını muhafaza eden özgür insanlara yapıyoruz: Gazze Şeridi'ni ve sakinlerini, 34 gündür devam eden bu yangın yerinden kurtarmak için acilen ve ivedilikle harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

        Hükümetin çağrısında, "artık ya Filistin halkının durumunun fark edileceği ya da İsrail'in koca bir halkı açlık, susuzluk, hastalık ve cephaneleriyle ölüme terk ettiğinde pişmanlık duyulmaması gerektiği bir evreye gelindiği" vurgulandı.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        REKLAM

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?