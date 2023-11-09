Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın İsrail'in 34 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hükümet "çok geç olmadan bölgenin kurtarılması" çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu belirtildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

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Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

Belediyelerin su tedariki, kapalı sokakların açılması ve atıkların tahliyesi gibi hizmetlerinin neredeyse durmak üzere olduğu belirtilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin sağlık sisteminin tamamen durması açısından çok önemli olduğu dolayısıyla bunun "son yardım çağrısı" olabileceği vurgulandı.

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"ACİLEN VE İVEDİLİKLE HAREKET EDİLMELİ"

Açıklamada, "Bu çağrıyı tüm İslam dünyasına ve hala insanlığını muhafaza eden özgür insanlara yapıyoruz: Gazze Şeridi'ni ve sakinlerini, 34 gündür devam eden bu yangın yerinden kurtarmak için acilen ve ivedilikle harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin çağrısında, "artık ya Filistin halkının durumunun fark edileceği ya da İsrail'in koca bir halkı açlık, susuzluk, hastalık ve cephaneleriyle ölüme terk ettiğinde pişmanlık duyulmaması gerektiği bir evreye gelindiği" vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.