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Dünya Bankası’ndan OSB’lere 300 milyon dolar destek

Dünya Bankası Türkiye’deki OSB’lere yeşil altyapı ve temel altyapı projeleri için 300 milyon dolarlık destek projesi başlattı

Dünya Bankası’ndan OSB’lere 300 milyon dolar destek
İHA

Dünya Bankası, Türkiye’deki OSB’lere yeşil altyapı ve temel altyapı projeleri için 300 milyon dolarlık destek projesi başlattığını duyurdu. Projenin 10 milyon dolarlık kısmı eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için kullanılacak.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre proje ile Türkiye’deki OSB’lerin daha verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir ve daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulayacağı 300 milyon dolarlık proje ‘temel altyapı desteği’ ve ‘yeşil altyapı desteği’ olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Temel altyapı desteği kapsamında; yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi yatırımlar desteklenecek.

Yeşil altyapı kapsamında ise iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıklarına ilişkin yatırımlara destek sağlanacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame , desteğin OSB’lerde faaliyet gösteren şirketlerin COVID sonrası dönemde küresel değer zincirlerine katılımlarını korumalarına veya derinleştirmelerine imkan tanıyacağını belirtti.
Pandemi sürecinin sürdürülebilir ‘yeşil’ toparlanma sürecinin temelinin atılmasında büyük önem taşıdığına işaret eden Kouame, OSB’lerin yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin de yükseltileceğini vurguladı.

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