Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 81 milyon 5 bin 572’ye yükseldi.

ABD, 19 milyon 499 bin 921 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 208 bin 725 ile Hindistan, 7 milyon 466 bin 189 ile Brezilya, 3 milyon 50 bin 248 ile Rusya, 2 milyon 559 bin 686 ile Fransa, 2 milyon 288 bin 345 ile İngiltere, 2 milyon 147 bin 578 ile Türkiye, 2 milyon 47 bin 696 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 653 bin 629 ile Almanya, 1 milyon 584 bin 903 ile Kolombiya, 1 milyon 578 bin 267 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 217 ile Meksika, 1 milyon 257 bin 799 ile Polonya, 1 milyon 200 bin 465 ile İran ve 1 milyon 25 bin 989 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 770 bin 34 kişi yaşamını yitirdi, 57 milyon 166 bin 665 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.