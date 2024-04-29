Kadınlardan biri, Gerard Depardieu'nun kendisini setten ayrılırken taciz ettiğini ve müstehcen söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Şikâyetçi bir diğer kadın ise Depardieu'nun kendisine uygunsuz sözler söylediği sırada taciz ettiğini öne sürdü.