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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli görüştü: Seçim sonuçları, yeni anayasa ve Meclis gündemi ele alındı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli görüştü: Seçim sonuçları, yeni anayasa ve Meclis gündemi ele alındı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir araya geldi. İki lider; seçim sonuçlarının yanı sıra; iç ve dış gündeme yönelik detaylı değerlendirme yaptı. Görüşmenin gündem başlıklarından biri de yeni anayasaydı.

        Giriş: 29.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:57
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        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 45 dakika süren görüşmenin adresi Bahçeli'nin Ankara Beytepe'deki konutu oldu.

        Cumhur İttifakı'nın yerel seçim performansını değerlendiren liderler, 31 Mart yerel seçimlerini sadece oy oranlarıyla değil, siyasi sonuçları açısından da ele aldı. Görüşmenin gündem başlıklarından biri de yeni anayasaydı.

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parlamentoda çıkacağı anayasa turu öncesi iki lider yol haritasını değerlendirdi.

        Anayasa’nın ilk dört maddesinin korunması beklenirken hangi maddelerde nasıl bir değişiklik yapılacağı ve Meclis aritmetiği nedeniyle partiler arası uzlaşının nasıl sağlanacağı konusu da ele alındı.

        Ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeden önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

        Meclis gündemi, ekonomideki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de masadaki başlıklardandı. Kampanya sürecinde bir araya gelen liderlerin son baş basa buluşması ise 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.

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