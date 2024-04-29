OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', ikinci bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Chery Tiggo Pro 8'in yeni versiyonu ve BMW'nin elektrikli motosikleti CE 04 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 29.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:05 facebook

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