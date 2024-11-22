Dünya Varmış filminin galası yapıldı

Dünya Varmış filminin galası, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Galada, filmin başrol oyuncuları ve yönetmeni basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galaya eşi Neslişah Alkoçlar ile katılan Engin Altan Düzyatan, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Umuyorum, iyi bir tepki alırız. Daha önce denenmemiş bir tür denedik. O yüzden de nasıl bir tepki alacağımızı merak ediyoruz. Yaptığımız işten çok memnunuz." dedi.

REKLAM Ünlü oyuncu, filmde oynadığı taksici rolüne ilişkin şunları kaydetti; "Ben yıllarca taksiye bindim ve taksici gerçekten bazen size bir laf söyler; üzerine iki gün düşünürsünüz. Bu da böyle bir adam. Hayata dair bir bakışı, kaygısı, cümlesi olan bir adam ve bu adam bir şekilde dünyanın sonuna şahit olunacak otelde kendini buluyor. Orada bakıyor ki yeni bir düzen kurulmaya başlanıyor ama sistem hâlâ eski sistem. İçeride bir şekilde de kendi geçmişiyle yüzleştiriliyor. Bu yüzleştirilme sonrasında içeride bir isyan başlatıyor. Ondan sonra kahramanlarımız, maceralı ve komik bir hikâyenin içine doğru akıyorlar"

"BU FİLMİN ABSÜRT, DURUM KOMEDİSİ OLMA HİKAYESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ" Sinema hayatında ilk defa bir komedi türü filmde rol aldığını söyleyen Düzyatan, "Üniversitedeyken çok zevk alırdım komedi oynamaktan ama profesyonel hayatımda istediğim tarz bir komedi hiç denk gelmemişti. Bu filmin absürt, durum komedisi olma hikâyesi beni çok etkiledi. Çok da güzel yazılmış. Sarp Bozkurt'la Ali Adnan Özgür beraber yazdılar. Ben de sürece bir kısım dahil olma şansı elde ettim. Bütün karakterler çok keyifli. Sarp'ı ve Ali Adnan'ı bu anlamda tebrik ederim" diye konuştu.

REKLAM Engin Altan Düzyatan, film için müzisyen Akın Sevgör ile beraber Marmaris'te 'Dünyayı Koruyalım' başlığıyla bir müzik yaptıklarını da aktararak, "İçinde balina seslerinin de olduğu bir müzik yaptık. Onu da Adnan'lar sağ olsun filmde kullandılar. Müziği yapmak çok keyifliydi. Akın'la ara ara buluşalım, bir şeyler yapalım diye de düşündük" ifadesini kullandı. Dijital platformlara satmak adına bir film yapmadıklarının altını çizen Düzyatan, "Biz bir beyaz perde filmi yaptık. Bu filmi gerçekten beyaz perdede izlerseniz zevk alırsınız. Bu konuda biraz eski kafalıyım. Beyaz perde filmleri, beyaz perdede izlenir. O yüzden seyircilere dijitali beklememelerini, gerçekten beyaz perdede düzgün bir şekilde ve düzgün bir sesle izlemelerini tavsiye ederim" görüşünü paylaştı.

"DÜNYADA ÇOK İYİ ÖRNEKLERİ OLAN BİR TÜRÜN İLK TEMSİLCİSİYİZ" Filmin yönetmeni Ali Adnan Özgür, Melisa Şenolsun’un film setine başlamadan önce bacağını kırdığını, bu yüzden de filmde bastonlu topal bir karakteri oynadığını anlattı. Yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir bütçenin filme harcandığına dikkati çeken Özgür, şu değerlendirmelerde bulundu; "Tabii ki gişe kaygımız var. Film gişe yaparsa aslında maddiyatın dışında devamını çekebiliriz. Daha önemlisi, Türkiye’de sinema tıkandı. Birbirinin benzeri dram ve komediler oluyor. Bu film izlenir, izlenmez bilmiyoruz ama benim başımı yastığa rahat koyabileceğim tek şey şu: Biz yeni bir şey yaptık. Yurt dışından bir şey getirdik. Dünyada çok iyi örnekleri olan bir türün ilk temsilcisiyiz. Yönetmen olarak benim için bu bir gururdur. Yenilikler Anadolu’da çok kabul görmez, o yüzden gişe ne olur Allah kerim. Ama izleneceğini de düşünüyorum. Çünkü 13-25 yaş arası kitle yeni şeyler izliyor. Umarım başka sinemacılar da yeni şeyler çekmeye yönelir" REKLAM

"NE KADAR ZOR BİR ŞEYİ BAŞARDIĞIMIZI GÖRÜYORUM" Oyuncu Sarp Bozkurt da 'Dünya Varmı'ın ilk yazdığı sinema filmi olduğunu belirterek, "Her koşulda, her zaman gülünmesi gerektiğine inanıyorum. Ben dertlerimden böyle sıyrılıyorum. Filmde de en ciddi şey insanlık bitiyor ama yine de gülelim" dedi. Oyuncu Melisa Şenolsun da çekimlerin keyifli geçtiğini dile getirerek, oyuncu arkadaşlarına sette kendisine destek vermelerinden dolayı teşekkür etti. Kırık bacakla filmde rol almanın çılgınlık olduğunu söyleyen Şenolsun, "Şu anki sağlıklı hâlimle dönüp baktığım zaman aslında ne kadar zor bir şeyi başardığımızı görüyorum. O yüzden Adnan’a, Ece’ye, Altan’a ve Ece’ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için bazı sahneleri değiştirme fedakârlığında bulundular. Film, gerçekten güzel bir anı ve iz bıraktı bende" diye konuştu. REKLAM