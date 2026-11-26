AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, aday ülkelerle yürütülen müzakerelerde bu yıl 100'den fazla faslın açıldığını ve kapatıldığını belirten von der Leyen, "Genişlemenin Avrupa için stratejik bir zorunluluk olduğuna inanıyorum ve bugün bu ivme gerçektir." dedi.

Von der Leyen, "Avrupa ne kadar güçlü ve birlik içinde olursa, zorluklarla o kadar iyi yüzleşebiliriz" diyerek Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği sürecinde iki tarafın da kararlı olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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2027 başında Batı Balkan ülkelerinin her biriyle özel kademeli entegrasyon diyalogları başlatmayı planladıklarını aktaran von der Leyen, diyaloglarla bu ülkelerin Avrupa tek pazarından nasıl faydalanabileceğini değerlendireceklerini söyledi.

Von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin 2025'te AB üyeliği için gerekli reformların yüzde 38'ini gerçekleştirdiğini, bu oranın 2026'da yüzde 63'e ulaştığını belirterek ilerleyen haftalarda 338 milyon avroluk AB kaynağının Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya sağlanabileceğini kaydetti.

"GENİŞLEME, GERÇEKÇİ BİR OLASILIKTIR VE BU FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Costa da bu yıl AB-Batı Balkanlar arasında ikinci zirvenin düzenlendiğini hatırlatarak, "Temaslarımızın sıklığı, bölgeyle olan siyasi ilişkilerimizin yoğunluğunu yansıtmaktadır. Zorlu jeopolitik durum, AB ile Batı Balkanlar arasında daha sıkı bağlar kurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır." dedi.

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Tüm Batı Balkan ülkelerine genişleme ivmesini sürdürme ve AB üyeliği için gerekli reformları hayata geçirme çağrısı yapan Costa, "Genişleme, gerçekçi bir olasılıktır ve bu fırsat değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Costa, gerekli reformların yanı sıra bölgesel işbirliği, uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkilerinin de AB üyeliği için "temel ön koşullar arasında" olduğunu ifade etti.