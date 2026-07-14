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        Haberler Dünya ABD'nin Maine eyaletinde ICE polisi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Maine eyaletinde ICE polisi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Maine eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurulan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        ABD'de ICE polisi bir kişiyi vurdu
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        ABD İç Güvenlik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ICE ekiplerinin, "ülkede yasa dışı bulunan ve sınır dışı edilmesi için hakkında karar çıkarılan bir kişiyi gözetlediği" belirtildi.

        Maine eyaletinin Biddeford kentinde yerel saatle dün sabah takip edilen kişinin aracının hareket ettiği, ICE ekiplerinin bu kişiyi durdurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Araç, olay yerinden kaçmaya çalıştı ve kamu güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle bir yetkili silahını ateşledi." ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, araç sürücüsünün vurulduğu, acil durum ekiplerine haber verildiği ancak bu kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, Biddeford Polis Departmanı ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

        The New York Times gazetesinin haberine göre, Kongre üyelerine konuya ilişkin yapılan açıklamada, araç sürücüsünün taşıtını "güvenlik güçlerine karşı silah olarak kullandığı" öne sürüldü.

        Maine Senatörü Angus King'in Sözcüsü Matthew Felling, hayatını kaybeden kişinin Joan Sebastian Guerrero olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) açıklamasında ise hayatını kaybeden kişinin kimliği doğrulanmadı.

        ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

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