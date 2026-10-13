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        Haberler Dünya Fransa'da lise protestoları devam ediyor: Sendikalardan grev çağrısı

        Fransa'da lise protestoları devam ediyor: Sendikalardan grev çağrısı

        Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık iki haftadır devam eden eylemler, hükümetin adım atacağına dair sözlerine rağmen yeterli görülmüyor. Eğitim sendikaları grev çağrısında bulunarak protestolara destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        Fransa'da lise protestoları devam ediyor

        Yerel basında yer alan haberlere göre, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi, hükümetin okullara daha fazla bütçe ve personel ayırması talebiyle düzenlenen eylemlerde yeni güne giriliyor.

        Paris'teki öğrenci sendikaları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıyla liselileri Invalides Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

        Başta başkent Paris olmak üzere Rennes, Poitiers, Toulouse, Lyon ve Marsilya'da da binlerce kişinin katılacağı lise eylemlerinin devam etmesi bekleniyor.

        6 eğitim sendikasından grev çağrısı

        Ülkenin önde gelen 6 eğitim sendikası, yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin öğrencilerin taleplerine karşılık taahhütlerini yetersiz bulduklarını belirtti.

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        Lise öğrencilerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren sendikalar, çalışanlara grev çağrısı yaptı.

        Sendikalar hükümetin 2027 bütçe tasarısında öngördüğü işten çıkarmaların iptal edilmesini, yeni eğitim kadroları oluşturulmasını, okul altyapılarının yenilenmesini, maaşlarının artırılmasını talep etti.

        Fransız hükümeti yaklaşık iki haftadır devam eden eylemlerde liselilerin taleplerine kulak verdiklerini belirtmiş, yeni öğretmen atamaları dahil bazı adımlar atacağını açıklamıştı.

        Fransa Eğitim Bakanlığı eylemlerde son günlerde "net bir azalma" görüldüğünü bildirirken eylemler nedeniyle ülke genelinde 130 okul kapalı bulunuyor.

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        Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

        Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

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