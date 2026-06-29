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        Haberler Dünya Ortadoğu İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in 1915 olaylarını tanımasına tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in 1915 olaylarını tanımasına tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        İsrail'in 1915 olaylarını tanımasına tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamna imza atan İsrail yönetiminin, tarihî olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. İsrail’in 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışavurumudur. Ahlaki ve tarihî yükümlülüklerden bahsedenlerin, bugün hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını aralıksız bombalayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yapı olması insanlık tarihinin gördüğü en büyük ironidir. Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur."

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