İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede sahte içki tüketimine ilişkin istatistikleri açıkladı. Kirmanpur, son bir ayda ülkenin çeşitli bölgelerinde sahte içki tüketimine bağlı alkol zehirlenmesi nedeniyle en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 833 kişinin ise zehirlendiğini bildirdi.

160 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Paylaşılan istatistiklere göre, alkolden zehirlenen 833 kişiden 673'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken 160 kişinin tedavisi devam ediyor.

Alkol tüketiminin yasak olduğu İran'da, kaçak içki üretiminde zaman zaman etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkolün kullanıldığı, bunun da ölüm ve görme kaybına yol açan zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.