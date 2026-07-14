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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi, 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı

        İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi, 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı

        İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        Sanchez'in kardeşine kamudan men cezası
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, Badajoz İl Konseyinde "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" olarak atanmasında nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.

        Badajoz İl Mahkemesi, Başbakan'ın kardeşi David Sanchez hakkında, idari görevi kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 9 yıl kamu görevinden men cezası verdi.

        Hakkında talep edilen 3 yıl hapis cezasından beraat eden David Sanchez'in aldığı kamu görevinden men cezasına itiraz hakkı bulunuyor.

        Mahkeme, aynı davada yargılanan ve Başbakan Pedro Sanchez'in genel sekreterliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura Özerk Bölgesi eski lideri Miguel Angel Gallardo'yu da 18 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırdı.

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        Başbakan Sanchez'den dolayı öne çıkan davada, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanmıştı.

        Bu arada, Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma sürüyor.

        Soruşturmaya bakan ve dava açma kararı alan İspanyol hakim Juan Carlos Peinado, "kaçma şüphesi" gerekçesiyle Begona Gomez'in pasaportuna geçici olarak el koyulması kararı almıştı.

        Sanchez'in çevresindekiler hakkındaki diğer bir yargılama süreci ise eski başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya karşı yürütülüyor.

        Zapatero, hakkında açılan soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, belgede sahtecilik, kara para aklama ve nüfuz ticaretiyle suçlanıyor.

        Sanchez, aşırı sağcı gruplar ve siyasi partilerce ortaya atılan iddialarla, yakın çevresindekilere karşı yürütülen tüm yargılama süreçlerinin kendisine ve partisine karşı muhalefet partilerince yapılan "lekeleme kampanyası" olduğunu iddia ediyor.

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